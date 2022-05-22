Гороскоп на 22 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 травня 2022 року розповідає, що Скорпіонам буде боляче, а Ракам не варто створювати собі проблем.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 травня 2022 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Десятка кубків"
Очікуйте сьогодні дуже щасливий день. У стосунках любов б’є через край. На роботі все складається якнайкраще.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка кубків"
Довіряйте людям. У коханні більше результатів принесе партнерство. А у розв’язанні робочих питань довіряйте колегам.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Хороший день для укладання угод. У стосунках час вийти на новий рівень. У розв’язанні робочих питань розслабтеся і покладайтеся на внутрішні відчуття.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П’ятірка жезлів"
Не створюйте собі проблем. У коханні не ображайте другу половинку. На роботі не варто влаштовувати сварок.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Самітник"
Уникайте сьогодні активного спілкування з людьми. У стосунках візьміть паузу. А на роботі варто замислитися над відгулом.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Верховна жриця"
Варто прислухатися до інтуїції. У коханні слухайте голосу серця. У русі кар’єрними сходами довіряйте внутрішньому голосу.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Туз жезлів"
Дійте. Додайте креативу у ліжку. А на роботі запаліть всіх своєю енергією.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Вісімка кубків"
Буде біль від втрати. Закрийте своє серце на трішки. На роботі краще перечекати цей день.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте в землю те, що маєте. Працюйте над стосунками. У робочих питаннях оберіть правильну ціль.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Башта"
Все буде знищене. У стосунках подбайте про міцний фундамент. На роботі час замислитися над змінами.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ви отримаєте винагороду за свою працю. У коханні дійте активно. А на роботі розпочніть новий проєкт.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка мечів"
Дивіться, щоб ваші стосунки не розбилися. У коханні не звертайте увагу на побут. У розв’язанні робочих моментів не ображайте колег.