Гороскоп на 22 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу зрозуміти більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 вересня 2022 року розповідає, що Овнам не варто сваритися, а Близнят очікують спокуси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі - ви гідний приклад для наслідування. У стосунках не варто сваритися, час виходити на новий рівень.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Закохані"

Замисліться над вашими почуттями. У стосунках варто зробити вибір. А на роботі - не опиратися долі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Диявол"

Попереду вас очікують спокуси. На роботі доведеться віч-на-віч зіштовхнутися з випробуваннями. А у стосунках додайте більше пристрасті.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс. Урівноважте почуття та емоції. На роботі розпочніть новий проєкт.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший період для співпраці. У стосунках балансуйте між розумом та почуттями. На роботі уважно підписуйте договори.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колісниця"

Час змін настав. У стосунках варто вирушити у невеличку подорож разом. А на роботі вас очікують відрядження.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте боїтесь зробити перший крок. Годі боятися. На роботі - час діяти. А в стосунках вам можуть зробити боляче.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Справедливість"

Потрібно уважно роздивитися всі сфери вашого життя. У стосунках варто зрозуміти, навіщо ви їх продовжуєте. А на роботі знайдіть мудрого керівника.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж мечів"

Розривайте пута, що зв'язують вас. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі відстоюйте свої позиції.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Шукайте нові способи заробітку. У стосунках пройдіть тест на жадобу до грошей. Сміливо рухайтеся кар'єрними сходами.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У любові дозвольте собі іноді розслабитися. На роботі не зупиняйтеся на досягнутому.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде важко. У стосунках може з'явитися хтось третій. На роботі очікуйте викликів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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