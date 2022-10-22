Гороскоп на 22 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дарують впевненість в собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 жовтня 2022 року розповідає, що Дівам слід працювати над своїми емоціями, а Скорпіонів очікують нові випробування.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. Тому - захищайте своє. У стосунках може бути боляче. На роботі домагайтеся свого.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Працюйте - та отримаєте гідний результат. На роботі розпочніть новий проєкт. А у стосунках варто домінувати.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте боїтеся зазирнути правді у вічі. На роботі очікуйте нові виклики, а в стосунках - випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Колісниця"

Все тече - все змінюється. У стосунках вирушайте назустріч новим пригодам, а на роботі - можливі відрядження та переїзди.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Зверніть увагу на документи, які підписуєте. У стосунках виходьте на новий рівень. На роботі дійте активніше.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над своїми емоціями. У стосунках не піддавайтеся на провокації. На роботі знайдіть однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Зміни - не за горами. У стосунках помізкуйте над розвитком, а на роботі замисліться про запасний варіант.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Шістка мечів"

Попереду - нові випробування. У любові вам можуть зробити боляче. На роботі спробуйте уникнути конфліктів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ось ваша основа зброя. У стосунках спробуйте досягнути більшого. На роботі опирайтеся проблемам.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють емоції, але варто навчитися з ними працювати. У стосунках прагніть більшого. На роботі дослухайтеся до голосу серця.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

Очікуйте на нові виклики. У стосунках дослухайтеся до внутрішнього голосу. А на роботі знайдіть щирих колег, які вас захистять.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король пентаклів"

Час розвиватися. У стосунках дослухайтеся до своїх бажань. А на роботі рухайтеся вперед кар'єрними сходами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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