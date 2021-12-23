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Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро заспокоюють у критичні моменти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 грудня 2021 року розповідає, що Тельцям не варто робити боляче партнеру, а Близнята мають наважитися на перший крок. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Справедливість"

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Знайдіть баланс у своєму житті. На роботі опирайтеся викликам. У стосунках прагніть гармонії. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король мечів"

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Не бійтеся показувати власну позицію. У стосунках не робіть боляче партнеру. На роботі саме час продемонструвати професіоналізм. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дурень"

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Не бійтеся робити перший крок. У стосунках вирушайте назустріч почуттям. На роботі започаткуйте щось нове. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Ви можете щось змінити у своєму житті. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі знайдіть вірних друзів. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

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Настав час затягнути пояси. У стосунках не займайтеся марнотратством. На роботі помізкуйте над запасним варіантом. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка жезлів"

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Захищайте те, що дороге вам. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі уникайте викликів. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

©

Не варто створювати собі проблеми. У стосунках не потрібно сваритися. На роботі уникайте конфліктів. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева жезлів"

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Проявіть гнучкість характеру. У стосунках додайте пристрасті. На роботі очікуйте на кризові моменти. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка кубків"

© ТСН.ua
ТСН.ua

Сьогодні ви зіштовхнетеся з розчаруваннями. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі дійте демократичініше. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева пентаклів"

©

Час накопичувати ресурси. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. А на роботі знайдіть однодумців. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

© ТСН.ua
ТСН.ua

Насолоджуйтеся своїми здобутками. У стосунках перевірте себе на міцність. На роботі замисліться над розвитком. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

©

Насолоджуйтеся. У стосунках можна трішки розслабитися. А на роботі - започаткувати щось власне. 

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