Гороскоп на 23 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають зосередитися у важку хвилину.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 квітня 2022 року розповідає, що у Близнят все може змінитися, а Левам слід розкрити своє серце.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка мечів"
Не дайте побуту затьмарити ваше щастя. У стосунках краще все обговорювати. А на роботі остерігайтеся підступів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ваша діяльність буде винагороджена. Для щастя потрібні лише двоє. Дякуйте помічникам на роботі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Башта"
Все може змінитися. Остерігайтеся проблем у стосунках. Потурбуйтеся про міцний фундамент на роботі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Король мечів"
Довіряйте своєму розуму. У стосунках дослухайтеся до поради мудрого чоловіка. А на роботі покращіть стосунки з шефом.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Лицар кубків"
Розкрийте своє серце. Довіртеся партнерові. Очікуйте сюрпризів на роботі.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Щастя наповнює вас. Насолоджуйтеся стосунками. На роботі справи поліпшаться.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Помірність"
Не варто переливати з пустого в порожнє. У коханні варто знайти баланс. Оберіть зручну позицію на роботі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Колісниця"
Час вирушати в дорогу. Оберіть напрямок для романтичної подорожі. На роботі можливі відрядження.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Сила"
Опануйте себе. У стосунках проявіть силу. Шукайте баланс на роботі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все змінюється. Потрібно знайти точку опори у стосунках. У русі кар’єрними сходами очікуйте на зміни.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева жезлів"
Час продемонструвати пристрасть. У стосунках додайте вогню. Покажіть власну амбіційність на роботі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Перед вами відкривається цілий світ. У коханні станьте однодумцями. Дійте активно на роботі.
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