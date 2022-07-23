Гороскоп на 23 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють досягнути успіху в житті.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 липня 2022 року розповідає, що Овнам треба більше пристрасті, а у Левів попереду чимало перемог.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж жезлів"
Покажіть ваш вогонь. У стосунках додайте пристрасті. На роботі уникайте скандалів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Повішений"
Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках можливі зміни. На роботі не варто активно діяти.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не варто часто боротися навіть з самим собою. У стосунках варто знайти баланс. На роботі можливі дрібні проблеми.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Попереду - важкий період. У любові буде боляче. Опирайтеся проблемам на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - чимало перемог. У любові спробуйте щось нове. А на роботі відкриваються нові горизонти.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде важко. У стосунках можливі сварки. На роботі уникайте складних ситуацій.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Диявол"
Незабаром можливі спокуси. У стосунках самі вирішуйте чи варто їм піддатися. Дійте "з вогником" на роботі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У любові вам заважатимуть комплекси. А на роботі боріться зі страхами.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Попереду - перемоги. Активно працюйте над стосунками. У робочих моментах все налагоджується.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед до обраної мети. У стосунках прагніть більшого. На роботі розпочніть працювати над новий проєктом.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Лицар кубків"
Прислухайтеся до порад мудрих людей. У любові спробуйте щось нове. На роботі почуйте голос інтуїції.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Туз мечів"
Скористайтеся вашим розумом. У стосунках дійте розумно. На роботі проявіть ваш інтелект.