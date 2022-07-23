Гороскоп на 23 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 липня 2022 року розповідає, що Овнам треба більше пристрасті, а у Левів попереду чимало перемог.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

Покажіть ваш вогонь. У стосунках додайте пристрасті. На роботі уникайте скандалів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках можливі зміни. На роботі не варто активно діяти.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не варто часто боротися навіть з самим собою. У стосунках варто знайти баланс. На роботі можливі дрібні проблеми.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Попереду - важкий період. У любові буде боляче. Опирайтеся проблемам на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - чимало перемог. У любові спробуйте щось нове. А на роботі відкриваються нові горизонти.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко. У стосунках можливі сварки. На роботі уникайте складних ситуацій.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Диявол"

Незабаром можливі спокуси. У стосунках самі вирішуйте чи варто їм піддатися. Дійте "з вогником" на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові вам заважатимуть комплекси. А на роботі боріться зі страхами.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду - перемоги. Активно працюйте над стосунками. У робочих моментах все налагоджується.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед до обраної мети. У стосунках прагніть більшого. На роботі розпочніть працювати над новий проєктом.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

Прислухайтеся до порад мудрих людей. У любові спробуйте щось нове. На роботі почуйте голос інтуїції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз мечів"

Скористайтеся вашим розумом. У стосунках дійте розумно. На роботі проявіть ваш інтелект.

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