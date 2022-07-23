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Гороскоп на 23 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 23 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дозволяють досягнути успіху в житті.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 липня 2022 року розповідає, що Овнам треба більше пристрасті, а у Левів попереду чимало перемог.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

©

Покажіть ваш вогонь. У стосунках додайте пристрасті. На роботі уникайте скандалів. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Повішений"

©

Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках можливі зміни. На роботі не варто активно діяти. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

©

Не варто часто боротися навіть з самим собою. У стосунках варто знайти баланс. На роботі можливі дрібні проблеми. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка мечів"

©

Попереду - важкий період. У любові буде боляче. Опирайтеся проблемам на роботі. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка жезлів"

©

Попереду - чимало перемог. У любові спробуйте щось нове. А на роботі відкриваються нові горизонти. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

©

Буде важко. У стосунках можливі сварки. На роботі уникайте складних ситуацій. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Диявол"

©

Незабаром можливі спокуси. У стосунках самі вирішуйте чи варто їм піддатися. Дійте "з вогником" на роботі.  

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Місяць"

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Приховане стане явним. У любові вам заважатимуть комплекси. А на роботі боріться зі страхами. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка жезлів"

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Попереду - перемоги. Активно працюйте над стосунками. У робочих моментах все налагоджується. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

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Рухайтеся вперед до обраної мети. У стосунках прагніть більшого. На роботі розпочніть працювати над новий проєктом. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

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Прислухайтеся до порад мудрих людей. У любові спробуйте щось нове. На роботі почуйте голос інтуїції. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз мечів"

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Скористайтеся вашим розумом. У стосунках дійте розумно. На роботі проявіть ваш інтелект. 

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