Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро направляють нас на шлях істини.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 листопада 2021 року розповідає, що Левам не варто сумувати за минулим, а Скорпіонам буде важко.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Самітник"
Зараз вас не зрозуміють. У стосунках знайдіть підтримку у цей важкий час. На роботі опирайтеся проблемам.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Світ"
Шукайте баланс. Урівноважте почуття та розум. На роботі рухайтеся до успіху.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. На роботі сміливо просувайтеся вперед. А у любові додайте пристрасті.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Ієрофант"
Потрібно знайти точки дотику. У стосунках час вийти на вищий рівень. А на роботі можете сміливо укладати договори.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Не сумуйте за минулим, час будувати майбутнє. У стосунках потрібно забути минулі образи та рухатися далі. На роботі час трішки перепочити.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Працюйте над позитивним іміджем. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі вас чекає фінансовий успіх.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте та отримаєте гідний результат. Над стосунками теж потрібно працювати. У роботі проявіть професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Десятка жезлів"
Буде важко, бо ви взяли на себе забагато. У стосунках не варто сваритися. На роботі опирайтеся новим викликам.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Повішений"
Змініть свій погляд на ситуацію. На роботі все перевернеться догори дриґом. У стосунках зверніть увагу на деталі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сімка мечів"
Вас можуть образити. У стосунках не піддавайтеся на обман. На роботі спробуйте уникнути проблем.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. На роботі запропонуйте щось нове. У стосунках додайте впевненості у собі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Диявол"
Диявол ховається у деталях. Попереду буде важко, але ви впораєтеся. На роботі уникайте конфліктів.
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