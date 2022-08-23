Гороскоп на 23 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу більше зрозуміти про свою душу.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 серпня 2022 року розповідає, що Терезам треба вийти на новий рівень, а Скорпіонам - остерігатися змін.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Світ"
Слід знайти умиротворення. У стосунках шукайте гармонію, а на роботі - баланс поміж сферами життя.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Смерть"
Зміни неминучі. У стосунках варто змінитися, щоб розвиватися. А на роботі замисліться над черговою можливістю для розвитку.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Варто бути ощадливими. У стосунках заощаджуйте емоції. На роботі доробіть "хвости".
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Диявол"
Попереду - численні спокуси. У стосунках нарешті наважтеся на більше. У русі кар'єрними сходами просувайтеся далі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Впевнено рухайтеся до перемоги. У любові здобувайте нові висоти. На роботі - закріпіть успіх.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках почніть довіряти партнеру. На роботі ви можете діяти краще.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Імператриця"
Настає час родючості. У любові вийдіть на новий рівень. У роботі насолоджуйтеся плодами своєї праці.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Башта"
Остерігайтеся змін. У стосунках потурбуйтеся про "запасний аеродром". На роботі майте кошти про запас, - насуваються зміни.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар мечів"
Мчіть на всіх парах. У стосунках не робіть боляче другій половинці. У робочих справах остерігайтеся недругів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка мечів"
Дійте зважено. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі можливі нові виклики.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж мечів"
Обороняйтеся, коли вам роблять боляче. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі шукайте однодумців.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Наважтеся на новий проєкт. У любові спробуйте щось нове. На роботі настав час діяти.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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