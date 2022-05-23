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Гороскоп на 23 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 23 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро озвучують підказки всесвіту.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 травня 2022 року розповідає, що Скорпіонам буде боляче, а Ракам не варто створювати собі проблем. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

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Не варто влаштовувати сварки на рівному місці. У стосунках не варто провокувати партнера на конфлікт. У розв’язанні робочих питань візьміть паузу. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Самітник"

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Ви знаєте, що потрібно робити, але опираєтеся цьому. У коханні варто згадати, навіщо ви розпочали ці стосунки. На роботі поміркуйте над вашою метою у кар’єрі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

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Мудрість — ваша зброя. У стосунках прислухайтеся до внутрішнього жіночого начала. У роботі робіть те, що вам справді хочеться. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз жезлів" 

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Дійте. У стосунках проявіть свою силу. У роботі додайте ентузіазму. 

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

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Потрібно вирішити — залишитися чи йти. У стосунках відверто поговоріть з другою половинкою. 

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

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Працюйте гідно. У стосунках «зерна», які ви посади давно, можуть не вирости. У русі кар’єрними сходами оберіть одну ціль. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Башта"

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Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках усе може дуже змінитися. А на роботі зміни просто незворотні. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка пентаклів"

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Працюйте та отримаєте винагороду. У любові очікуйте на сюрпризи. А на роботі вимагайте премії. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка мечів"

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Не варто зациклюватися на побуті. У коханні не звертайте увагу на дрібниці. На роботі можливі випробування. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз пентаклів"

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Все складається якнайкраще. У стосунках довіряйте партнеру. А на роботі ситуація покращиться. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня  "Королева пентаклів"

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Добивайтеся того, що хочете. Розслабтеся у коханні. На роботі час завойовувати нові вершини. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Дійте. У стосунках додайте жару. У русі кар’єрними сходами продемонструйте активність. 

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