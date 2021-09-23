Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють зрозуміти більше.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 вересня 2021 року розповідає, що Тільцям варто шукати нові можливості, а Близнятам - працювати над своїми цілями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

Вам потрібні нові перемоги. У стосунках додайте вогню. А на роботі - прагніть більшого.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Шукайте нові можливості для збагачення. У стосунках пройдіть тест на фінансову грамотність. На роботі - дійте активно.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Працюйте над своїми мріями. У любові насолоджуйтеся почуттями. На роботі додайте емоцій.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева мечів"

Скористайтеся вашим розумом. У стосунках не будьте занадто холодними. Проявіть інтелектуальну складову на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся вперед. У стосунках вирушайте кудись разом. На роботі можливі відрядження.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Знайдіть опору. У любові вийдіть на новий рівень. У русі кар'єрними сходами - знайдіть однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король кубків"

Захищайте свої почуття. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. На роботі шукайте друзів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка кубків"

ТСН.ua

У любові знайдіть свій ресурс. У стосунки додайте натхнення. У русі кар'єрними сходами не зупиняйтеся.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

Все буде добре. У любові додайте щастя. На роботі прагніть партнерства.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Здобувайте нові знання. У стосунках вчіть новому одне в одного. На роботі просіть про премію.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. У стосунках пам'ятайте про світло і темряву. На роботі очікуйте на сюрпризи.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева кубків"

Проявіть свої почуття. У любові додайте чуттєвості. На роботі працюйте гідно.

Читайте також:

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання