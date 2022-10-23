Гороскоп на 23 жовтня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують нам наш шлях.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 жовтня 2022 року розповідає, що Левам не варто сумувати за минулим, а Скорпіонам буде важко.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Самітник"
Зараз вас не зрозуміють. У стосунках знайдіть підтримку у цей важкий час. На роботі опирайтеся проблемам.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Світ"
Шукайте баланс. Урівноважте почуття та розум. На роботі рухайтеся до успіху.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. На роботі сміливо просувайтеся вперед. А у коханні додайте пристрасті.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Ієрофант"
Потрібно знайти точки дотику. У стосунках час вийти на вищий рівень. А на роботі можете сміливо укладати договори.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Не сумуйте за минулим, час будувати майбутнє. У стосунках потрібно забути минулі образи та рухатися далі. На роботі час трішки перепочити.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Працюйте над позитивним іміджем. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі вас чекає фінансовий успіх.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте та отримаєте гідний результат. Над стосунками теж потрібно працювати. У роботі проявіть професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Десятка жезлів"
Буде важко, бо ви взяли на себе забагато. У стосунках не варто сваритися. На роботі опирайтеся новим викликам.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Повішений"
Змініть свій погляд на ситуацію. На роботі все перевернеться догори дриґом. У стосунках зверніть увагу на деталі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сімка мечів"
Вас можуть образити. У стосунках не піддавайтеся на обман. На роботі спробуйте уникнути проблем.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. На роботі запропонуйте щось нове. У стосунках додайте впевненості у собі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Диявол"
Диявол ховається у деталях. Попереду буде важко, але ви впораєтеся. На роботі уникайте конфліктів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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