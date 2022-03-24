Гороскоп на 24 березня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 24 березня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро додають впевненості у завтрашніх днях.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 березня 2022 року розповідає, що у Близнят все може змінитися, а Левам слід розкрити своє серце.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не дайте побуту затьмарити ваше щастя. У стосунках краще все обговорювати. А на роботі остерігайтеся підступів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ваша діяльність буде винагороджена. Для щастя потрібні лише двоє. Дякуйте помічникам на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Башта"

Все може змінитися. Остерігайтеся проблем у стосунках. Потурбуйтеся про міцний фундамент на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король мечів"

Довіряйте своєму розуму. У стосунках дослухайтеся до поради мудрого чоловіка. А на роботі покращіть стосунки з шефом.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар кубків"

Розкрийте своє серце. Довіртеся партнерові. Очікуйте сюрпризів на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Щастя наповнює вас. Насолоджуйтеся стосунками. На роботі справи поліпшаться.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Помірність"

Не варто переливати з пустого в порожнє. У коханні варто знайти баланс. Оберіть зручну позицію на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Колісниця"

Час вирушати в дорогу. Оберіть напрямок для романтичної подорожі. На роботі можливі відрядження.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сила"

Опануйте себе. У стосунках проявіть силу. Шукайте баланс на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. Потрібно знайти точку опори у стосунках. У русі кар’єрними сходами очікуйте на зміни.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева жезлів"

Час продемонструвати пристрасть. У стосунках додайте вогню. Покажіть власну амбіційність на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Перед вами відкривається цілий світ. У коханні станьте однодумцями. Дійте активно на роботі.

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