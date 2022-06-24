Гороскоп на 24 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 24 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу зрозуміти більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 червня 2022 року розповідає, що Діви досягнуть успіху, Терезам варто захищати свої цінності.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не варто самому створювати собі проблеми. У стосунках не розпочинайте сварки. На роботі не пророкуйте конфлікти.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Верховна жриця"

Скористайте власною мудрістю. У коханні підкоріться інтуїції. А у русі кар'єрними сходами довіряйте своєму серцю.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Самітник"

Ваша мудрість освітлює вам шлях. У стосунках візьміть паузу, а на роботі - відгул, вам потрібний короткий відпочинок.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках перевірте чи ваші зусилля не марні. На роботі перевірте чи гра варта свіч.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король мечів"

Прорубуйте собі дорогу вперед інтелектом. У любові не робіть боляче другій половинці. На роботі покажіть, що ви - професіонал.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ви досягнули успіху. У любові проявіть вдячність до партнера чи партнерки. Продовжуйте накопичувати фінансові блага.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз мечів"

Спочатку думайте, а тоді - дійте. У стосунках доведеться захищати свої цінності, а на роботі проявіть холодний розум.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар кубків"

Пориньте у нові пригоди. У любові спробуйте щось нове. А на роботі дослухайтеся до поради мудрого чоловіка.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте золоту середину. У стосунках збалансуйте розум і почуття. На роботі зважуйте ваші вчинки.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший час для укладання договорів. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі перевіряйте документи.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках дякуйте за подарунки. На роботі дійте професійно.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Почніть заощаджувати. У стосунках пройдіть перевірку фінансовими труднощами. На роботі почніть заощаджувати.

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