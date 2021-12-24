Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро розповідають, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 грудня 2021 року розповідає, що Овнам не слід забувати про партнерство, а Близнятам - час заощаджувати ресурси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Отримайте дивіденди від того, що ви робите. У стосунках не забувайте про партнерство. А на роботі навчайтесь новому.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі помізкуйте над подальшими діями.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Час заощаджувати ресурси. У любові не бійтеся виявитися скупим. На роботі обережно поводьтеся з грішми.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть розбити серце. На роботі опирайтеся викликам. А в стосунках не дайте собі зробити боляче.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Віддавайте більше, щоб більше отримувати. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі вимагайте підвищення.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператриця"

Час замислитися про власний розвиток. У стосунках потрібно вийти на новий рівень. А на роботі розпочніть новий проєкт.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся до успіху. У стосунках наважтеся на перший крок. На роботі проявіть ініціативу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж кубків"

Будьте обережними з почуттями. У стосунках насолоджуйтеся любов'ю. На роботі прислухайся до голосу серця.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Маг"

Збалансуйте ваші почуття та відчуття. У стосунках зрозумійте, куди ви рухаєтеся. На роботі уникайте викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Зрозумійте, куди ви рухаєтеся. У стосунках опирайтеся зовнішнім факторам. На роботі не сваріться з однодумцями.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король пентаклів"

Прислухайтеся до мудрих порад. На роботі оточіть себе вірними друзями. У стосунках прислухайтеся до голосу розуму.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Додайте більше пристрасті у ваші справи. На роботі сконцентруйтеся на розвитку. А в коханні не дайте почуттям згаснути.

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