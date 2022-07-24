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Гороскоп на 24 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 24 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дарують впевненість у завтрашньому дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 липня 2022 року розповідає, що Рибам треба бути обережними, а Тільцям - сміливо рухатися вперед. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка мечів"

©

Буде боляче. Остерігайтеся, щоб вам не розбили серце. На роботі очікуйте нових випробувань. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка жезлів"

©

Сміливо рухайтеся. У стосунках додайте драйву, а на роботі слід бути більш енергійними. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

©

Буде боляче. У стосунках потрібно зціпити зуби та щось вирішувати. На роботі остерігайтеся ворогів. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

©

Прагніть щастя. У любові насолоджуйтеся щастям. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка мечів"

©

Вас намагатимуться обманути. Будьте обережними у стосунках. На роботі остерігайтеся конфліктів. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колісниця"

©

Рух - це життя. У стосунках вирушайте у романтичну поїздку. А на роботі можливі відрядження. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

©

Гідно працюйте та отримаєте результат. У любові не забувайте про приємні сюрпризи. На роботі просіть премію. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Колесо Фортуни"

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Все змінюється, варто бути готовим до змін. У стосунках ситуація зміниться. На роботі підготуйте запасний варіант дій. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж пентаклів"

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Перед вами нові можливості. У любові пройдіть перевірку фінансами. На роботі шукайте новий фінансовий проєкт. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король жезлів"

©

Рухайтеся вперед. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі спробуйте стати лідером.  

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка жезлів"

©

Не варто брати на себе все. У любові буде важко. На роботі очікуйте нових викликів. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

©

Вас можуть обманути. У стосунках будьте обережними. А на роботі перевіряйте друзів та колег. 

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