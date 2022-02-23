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Гороскоп на 24 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 24 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

ТСН.ua

Карти Таро додають нам впевненості у собі у важких моментах.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 лютого 2022 року розповідає, що Близнятам треба впевнено рухатися вперед, а Ракам проявляти інтелектуальну складову. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

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Все розквітає довкола вас. Розвивайте ваші стосунки. А на роботі очікуйте втілення проєкту у життя. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

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Буде боляче. У стосунках вас можуть добряче поранити. У робочих питаннях будуть конфлікти.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

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Впевнено рухайтеся вперед. У коханні йдіть до мети разом. На роботі не стишуйте активності навіть у вихідні. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева мечів"

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Ваша сила полягає у вашому інтелекті. У коханні не варто конфліктувати з другою половинкою. У русі кар'єрними сходами проявіть креативність. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

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Уважно все зважуйте. У стосунках знайдіть золоту середину. В роботі не кидайтесь у конфлікт сторч головою. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

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Перестаньте поглядати, мов свята невинність. У любові розкрийте свій потенціал. На роботі активно захищайте власні позиції.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар кубків"

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Відкрийте своє серце. У коханні прислухайтеся до порад ззовні. У робочих моментах довіряйте інтуїції. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У стосунках все налагоджується. На роботі ваш проєкт реалізується. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король мечів"

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Вас захоплять ваші комплекси. В коханні уникайте своїх страхів. У кар'єрі варто хоч трішки перепочити. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

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Вас винагородять. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі додайте активності. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

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Не зациклюйтеся на побутових справах. Стосунки можуть дати тріщину. На роботі краще перепочити день. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Перед вами відкриваються нові можливості. У стосунках очікуйте на зміни. А на роботі подружіться з новими людьми.

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