Гороскоп на 24 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 24 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро додають нам впевненості у собі у важких моментах.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 лютого 2022 року розповідає, що Близнятам треба впевнено рухатися вперед, а Ракам проявляти інтелектуальну складову.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 лютого 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

Все розквітає довкола вас. Розвивайте ваші стосунки. А на роботі очікуйте втілення проєкту у життя.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде боляче. У стосунках вас можуть добряче поранити. У робочих питаннях будуть конфлікти.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Впевнено рухайтеся вперед. У коханні йдіть до мети разом. На роботі не стишуйте активності навіть у вихідні.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева мечів"

Ваша сила полягає у вашому інтелекті. У коханні не варто конфліктувати з другою половинкою. У русі кар'єрними сходами проявіть креативність.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

Уважно все зважуйте. У стосунках знайдіть золоту середину. В роботі не кидайтесь у конфлікт сторч головою.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Перестаньте поглядати, мов свята невинність. У любові розкрийте свій потенціал. На роботі активно захищайте власні позиції.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкрийте своє серце. У коханні прислухайтеся до порад ззовні. У робочих моментах довіряйте інтуїції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У стосунках все налагоджується. На роботі ваш проєкт реалізується.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король мечів"

Вас захоплять ваші комплекси. В коханні уникайте своїх страхів. У кар'єрі варто хоч трішки перепочити.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Вас винагородять. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі додайте активності.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на побутових справах. Стосунки можуть дати тріщину. На роботі краще перепочити день.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Перед вами відкриваються нові можливості. У стосунках очікуйте на зміни. А на роботі подружіться з новими людьми.

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