Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють зрозуміти більше.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 вересня 2021 року розповідає, що Ракам слід бути обережними, а Дівам - знайти опору.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Трійка кубків"
Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках прагніть більшого. А на роботі не забувайте про корпоратив.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Іноді варто піти. Уникайте болю у стосунках. На роботі сховайте ваші почуття.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар кубків"
Рухайтеся вперед. У стосунках довіряйте партнеру. На роботі сміливо рухайтеся вперед.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П'ятірка мечіа"
Будьте обережні. У любові вас можуть образити. На роботі пам'ятайте про своїх ворогів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Туз кубків"
Вас охоплять неймовірні почуття. Повністю розкрийтеся у стосунках. На роботі працюйте з емоціями.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз мечів"
Знайдіть опору. У любові вийдіть на новий рівень. У русі кар'єрними сходами - знайдіть однодумців.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Вісім жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках дійте активно. У робочих питаннях проявіть професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Двійка кубків"
Працюйте у парі. У любові не забувайте про дружбу. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Король мечів"
Будьте жорсткими. У любові вам можуть зробити боляче. На роботі закаляйте характер.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не заганяйте себе самі у рамки. У стосунках накопичаться образи. На роботі краще перечекати випробування.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Самітник"
Час зробити паузу. У стосунках візьміть паузу. На роботі краще замислитися про відпустку.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Все складується якнайкраще. У любові насолоджуйтеся щастям. У русі кар'єрними сходами рухайте вперед.
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