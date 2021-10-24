Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють зрозуміти, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 жовтня 2021 року розповідає, що Овни мають насолоджуватися плодами своєї праці, а Стрільці - сміливо рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Вас заповнять розчарування. У стосунках буде боляче. На роботі остерігайтеся ворогів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках не опирайтеся почуттям. На роботі рухайтеся вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Ієрофант"

Виходьте на новий рівень. Узаконюйте стосунки. На роботі виходьте на новий рівень.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Ви перемагаєте і завойовуєте свої позиції. У стосунках ви будете переможцями. На роботі завойовуйте нові території.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте певний результат. У стосунках слід сподіватися на краще. На роботі слід добряче попрацювати.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Очікуйте випробувань. У стосунках йдіть напролом. На роботі опануйте нові навички.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Світ"

Потрібний баланс. На роботі рухайтеся вперед. А у стосунках урівноважте свої почуття.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся і не зупиняйтеся. У розвитку прямуйте далі. На роботі не стримуйте себе.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У любові сподівайтеся на краще. У робочих питаннях опирайтеся на досвід.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Оберіть лише один варіант. На роботі шукайте натхнення, а в стосунках - баланс.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Очікуйте на зміни. Вас можуть образити в стосунках. На роботі будьте напоготові.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду чимало багато нових проєктів. На роботі спробуйте щось нове. У стосунках вирушайте вперед.

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