Гороскоп на 25 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 25 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють пізнати більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 червня 2022 року розповідає, що у Риб покращиться життєва ситуація, а Тельцям варто розчинитися в коханні.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 липня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви - самий вогонь. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз кубків"

Розчиніться в любові. У коханні розкрийте своє серце ширше. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У стосунках обирайте спокій. Варто відпросити з роботи на пів дня.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Імператриця"

Очікуйте плодів вашої діяльності. У стосунках очікуйте на нові звершення. А на роботі - закінчення проєкту.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду за свою роботу. У стосунках очікуйте на приємні подарунки. А на роботі можете просити премію.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся вперед щосили. У стосунках може бути боляче. Дійте акуратно на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Маг"

Баланс - ключове слово дня. У любові знайдіть золоту середину. А у русі кар'єрними сходами сміливо рушайте вперед.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка кубків"

Іноді дозволяйте собі розслабитися. У стосунках сходіть на побачення. А на роботі варто вирушити на неформальну зустріч.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Смерть"

Все змінюється. У любові зміни можуть бути болючими, а на роботі вони тільки допоможуть вашій трансформації.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте гідно над усіма сферами вашого життя і результат - не забариться. Вірте у це.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж жезлів"

Потрібно бути більш наполегливими. У стосунках проявіть більше пристрасті. А на роботі сміливо беріться за щось нове.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація покращується. У любові справи налагодяться. А на роботі розглядайте фінансово щедрі проєкти.

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