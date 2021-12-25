Гороскоп на 25 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають значні підказки.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 грудня 2021 року розповідає, що Рибам треба попрацювати зі страхами, а в Овнів справи покращаться.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Сонце"
Справи покращуються. У любові насолоджуйтеся щасливими почуттями. На роботі кайфуйте від відпочинку.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Сконцентруйтеся. Потрібно змінюватися на стосунках. На роботі очікуйте нових викликів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозволяйте собі маленькі слабкості. А на роботі перепочиньте.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках варто працювати над майбутнім разом. У русі кар'єрними сходами не варто поспішати.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Помірність"
Шукайте золоту середину. Урівноважте почуття та емоції. На роботі не розпиляйтеся на все та відразу.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка кубків"
Згадайте про старих друзів. У любові не забувайте про дружбу. На роботі привітайте колег зі святами.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Трійка мечів"
Вас можуть образити. У стосунках сховайте на трішки ваші почуття. На роботі можуть з'явитися проблеми, потурбуйтеся про тил.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король жезлів"
Обточуйте ваші емоції. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі обдумайте ваш подальший розвиток.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Королева кубків"
Працюйте з емоціями. У стосунках вам може допомогти якась жінка. На роботі шукайте вірних друзів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Вас може заполонити гіркота образи. У любові почуттів залишається дуже і дуже мало. У кар'єрі - не час для нових здобутків.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Зірка"
Вам світить щаслива зоря. Стосунки складають якнайкраще. На роботі відпочинок піде вам на користь.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Працюйте зі своїми страхами. У стосунках подолайте комплекси. На роботі заплануйте відпочинок.
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