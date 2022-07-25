Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гороскоп на 25 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Дата публікації
Перегляди
28к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гороскоп на 25 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дарують містичну опору в житті.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 липня 2022 року розповідає, що Близнятам варто прагнути більшого, а Ракам потрібно очікувати обмежень. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Світ"

©

Насолоджуйтеся гармонією. У стосунках все буде чудовим. На роботі прагніть більшого. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева мечів"

©

Проявіть інтелектуальну складову. У любові не робіть боляче партнеру. Продемонструйте розум на роботі. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж мечів"

©

Прагніть більшого. У любові очікуйте на нові виклики. На роботі доведеться захищати свій проєкт. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

©

Очікуйте обмежень. У стосунках варто допомагати одне одному. На роботі - можливі проблеми. 

Читайте також: Іменини 2 вересня: кого вітати із днем ангела цього дня

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка кубків"

©

Точно вирішіть, що ви хочете. У любові не женіться за всіма цілями відразу. А в русі кар'єрними сходами пам'ятайте, що краще "синиця в руках". 

Читайте також: Церковне свято 2 вересня: день пам'яті біблійного пророка Самуїла

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка мечів"

©

Потрібно відпочивати час від часу. У стосунках краще взяти паузу. А на роботі слід запланувати відпустку. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король кубків"

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові рухайтеся разом до спільної мети. Дійте активніше на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сила"

©

Продемонструйте силу. У стосунках проявіть характер. А на роботі - професіоналізм. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

©

Хороший час для укладання угод. У стосунках час вийти на новий рівень. На роботі помізкуйте над новий проєктом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка кубків"

©

Проявіть душевне тепло. У любові замисліться над дружбою. На роботі шукайте однодумців. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка кубків"

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Все складається чудово. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі знайдіть вірних та щирих колег. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Закохані"

©

Рухайтеся одне одного. У коханні прагніть кращого. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися. 

Читайте також:

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація