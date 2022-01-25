Гороскоп на 25 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро стають дороговказом у складних ситуаціях.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 січня 2022 року розповідає, що Скорпіонам варто очікувати змін, а у Терезів настав час для розвитку.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Сімка кубків"
Не женіться за всім і відразу. У стосунках не варто мати кілька цілей. На роботі оберіть одну мету.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - насолоджуйтеся новорічним відпочинком.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Повішений"
Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках придивіться уважніше до партнера чи партнерки. На роботі не навантажуйте себе занадто сильно.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Диявол"
Попереду вас очікують спокуси. У стосунках вирішуйте, чи варто їм піддатися. А на роботі їх краще уникати.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Ваші перемоги близько. У любові дійте рішуче. А на роботі не стримайте творчих поривів.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках замисліться, що і як ви робите. На роботі розглядайте кілька варіантів розвитку подій.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Імператриця"
Час для розвитку настав. У стосунках час вийти на нових рівень. А на роботі прагніть розпочати новий проєкт.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Башта"
Все змінюється. У стосунках вам можуть зробити боляче. А на роботі слід потурбуватися про міцний фундамент.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар мечів"
Рухайтеся вперед. Додайте сміливості у стосунках. На роботі не бійтеся перешкод.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, як треба діяти, але боїтеся зробити перший крок. У коханні захищайте своє серце. На роботі вас можуть образити.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж жезлів"
Інтелект - ваша сильна сторона. У стосунках проявіть інтелектуальний складник, а на роботі - професіоналізм.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Працюйте над новими здобутками. У стосунках очікуйте більшого. На роботі сміливо дійте, попри виклики.
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