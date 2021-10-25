Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають моральну підтримку.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 жовтня 2021 року розповідає, що Левам слід бути більш м'якими з людьми, а Ракам можуть зробити боляче.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Потрібно сконцентруватися на роботі. На роботі слід гідно працювати. У стосунках потрібно виходити на новий рівень.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Колісниця"

Час рухатися вперед. У стосунках вирушайте на романтичне побачення. А на роботі очікуйте на відрядження.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

Прислухайтеся до інтуїції. У стосунках слухайте голос серця. На роботі зверніть увагу на підказки долі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся зробити перший крок. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі доведеться захищати своє.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж мечів"

Ви буваєте досить жорсткими з людьми. У любові намагайтеся не образити партнера. На роботі щосили рухайтеся вперед.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Правосуддя"

Шукайте баланс. У стосунках збалансуйте почуття та емоції. На роботі знайдіть золоту середину.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Час просувати обраний проєкт. У стосунках спробуйте щось нове. У русі кар'єрними сходами вас очікують пригоди.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на побуті. У стосунках варто рухатися одне до одного. На роботі очікуйте на випробування.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться боротися за своє. У стосунках продемонструйте силу. А на роботі - професіоналізм.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Доведеться затягнути пояси. У любові очікуйте на випробування. На роботі шукайте інший варіант для розвитку.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

ТСН.ua

Ви досягнули чимало. Можете трішки розслабитися у стосунках. На роботі все складається просто чудово.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках все може піти шкереберть. На роботі дійте активніше.

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