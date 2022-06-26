Гороскоп на 26 червня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро заспокоюють у критичні моменти життя.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 липня 2021 року розповідає, що у Риб покращиться життєва ситуація, а Тельцям варто розчинитися в коханні.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 липня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Туз жезлів"
Ви - самий вогонь. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі розпочніть новий проєкт.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Туз кубків"
Розчиніться в любові. У коханні розкрийте своє серце ширше. На роботі прислухайтеся до інтуїції.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Час перепочити. У стосунках обирайте спокій. Варто відпросити з роботи на пів дня.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Імператриця"
Очікуйте плодів вашої діяльності. У стосунках очікуйте на нові звершення. А на роботі - закінчення проєкту.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ви отримаєте винагороду за свою роботу. У стосунках очікуйте на приємні подарунки. А на роботі можете просити премію.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Лицар мечів"
Рухайтеся вперед щосили. У стосунках може бути боляче. Дійте акуратно на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Маг"
Баланс - ключове слово дня. У любові знайдіть золоту середину. А у русі кар'єрними сходами сміливо рушайте вперед.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка кубків"
Іноді дозволяйте собі розслабитися. У стосунках сходіть на побачення. А на роботі варто вирушити на неформальну зустріч.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Смерть"
Все змінюється. У любові зміни можуть бути болючими, а на роботі вони тільки допоможуть вашій трансформації.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте гідно над усіма сферами вашого життя і результат - не забариться. Вірте у це.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж жезлів"
Потрібно бути більш наполегливими. У стосунках проявіть більше пристрасті. А на роботі сміливо беріться за щось нове.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Ситуація покращується. У любові справи налагодяться. А на роботі розглядайте фінансово щедрі проєкти.
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