Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають підказки долі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 червня 2021 року розповідає, що Левам варто йти назустріч людям, а Скорпіонам слід довіряти внутрішньому голосу.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж кубків"

Пориньте у любов. Розкрийтеся у стосунках. Додайте емоцій на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемагайте. У стосунках проявіть свою силу. У русі кар’єрними сходами станьте лідером.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка кубків"

Потрібно зробити вибір. У стосунках не женіться за кількома цілями відразу. На роботі не хапайтеся за все і відразу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Десятка кубків"

Відчуйте щастя на смак. Розчиніться у стосунках. А у розв’язанні робочих питань довіряйте самому собі.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка кубків"

ТСН.ua

Йдіть назустріч людям. У стосунках важлива і дружба між партнерами. На роботі знайдіть однодумців.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час замислитися про нове партнерство. У коханні час вийти на новий рівень. У розв’язанні робочих викликів покладайтеся на колег.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не варто сваритися на рівному місці. У стосунках не варто проявляти агресію. У робочих питаннях не конфліктуйте з колегами.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Верховна жриця"

Довіряйте своєму внутрішньому голосу. У коханні слухайте голосу серця. На роботі покладайтеся на свою інтуїцію.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз жезлів"

Не стримуйте своєї активності. У любові проявіть креативність. На роботі дійте проактивно.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Час для втрат. У стосунках подумайте про те, що ще держить вас разом. У робочих ситуаціях відчуватиметься гіркота.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Башта"

Все може змінитися. У стосунках не перекладайте з хворої голови на здорову. У робочих проблемах змініть своє ставлення.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Очікуйте винагороду за зроблене. У стосунках очікуйте позитиву. А на роботі - винагороди.

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