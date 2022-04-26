Гороскоп на 26 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають натхнення у важкі хвилини.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 квітня 2022 року розповідає, що Рибам потрібно продемонструвати силу, а Ракам варто шукати умиротворення.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Десятка кубків"
Справи поліпшуються. Розчиніться в коханні. У робочих питаннях шукайте однодумців.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Імператриця"
Очікуйте на плоди своєї діяльності. Тому ліпше не займатися небезпечним сексом. А складна ситуація на роботі буде вирішена.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Смерть"
Очікуйте сильних змін. За стосунки доведеться боротися. У розв’язанні робочих питань очікуйте нових викликів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Мир"
Шукайте умиротворення. У стосунках потрібна гармонія. А на роботі варто знайти баланс між лінню і проактивною позицією.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Паж жезлів"
Ви вогонь: проявіть це у коханні. Додайте жару на роботі.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сонце"
Ситуація поліпшується. У любові вам сяятиме сонце. Чудові можливості відкриваються перед вами на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "П’ятірка мечів"
Може бути боляче. У стосунках можливі сварки. У робочих моментах остерігайтеся підступів ворогів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не беріть більше, ніж здатні нести. У коханні діліться турботами з другою половинкою. У русі кар’єрними сходами варто зробити паузу.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Король жезлів"
Будьте міцними та зубастими. У стосунках продемонструйте характер. Щодо роботи, то проявіть свій міцний стрижень.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде важкувато. У коханні не спричиняйте ран одне одному. У робочих питаннях краще затягнути пояси.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте і буде вам дано. У стосунках потрудіться разом над ними. У розв’язанні робочих проблем скористайтеся власною майстерністю.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Імператор"
Ви криця. Покажіть силу у стосунках. Продемонструйте, що ви сильний працівник на роботі.
Читайте також: