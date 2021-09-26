Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають зрозуміти свої прагнення.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 вересня 2021 року розповідає, що Ракам слід працювати над цікавими ідеями, а Дівам - не створювати собі проблем.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у почуття. Шукайте ідеальні почуття у стосунках. Насолоджуйтеся роботою.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз мечів"

Проявіть інтелектуальну складову. У стосунках не ображайте другу половинку. Складіть план роботи на наступний період.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках прагніть більшого. Знайдіть якусь опору на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка кубків"

Працюйте над цікавими ідеями. Додайте дрібку щастя до почуттів. У робочих питаннях шукайте однодумців.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король кубків"

Загартуйте ваш розум. У стосунках може бути важко. На роботі здобувайте нові знання.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі проблем. У любові очікуйте на проблеми. На роботі шукайте вихід з кризової ситуації.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Самітник"

Час побути наодинці. У стосунках зробіть паузу. На роботі візьміть відгул.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз пентаклів"

Очікуйте на щастя. У любові насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі рухайтеся вперед.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка мечів"

Буде боляче. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі вас можуть образити.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи покращуються. У любові вас розслабитися і насолоджуватися. На роботі можливий цікавий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сила"

Працюйте над собою. У стосунках проявіть силу. А в робочих питаннях - характер.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте гідно та отримаєте результат. У стосунках дійте разом. На роботі очікуйте на премію.

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