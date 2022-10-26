Гороскоп на 26 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають зрозуміти свої потреби.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 жовтня 2022 року розповідає, що Близнятам не варто когось засуджувати, а Скорпіонам потрібно потурбуватися про здоров'я.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Поважайте свої межі. У стосунках просіть інших дотримуватися їх. Будуйте міцний фундамент на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Всесвіт щедрий. У стосунках з вдячністю приймайте дарунки. На роботі почніть поважати себе.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Імператриця"
Ви прекрасні й всередині, і ззовні. У стосунках не засуджуйте ні себе, ні інших. На роботі живіть сьогоденням.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сила"
Любіть своє тіло та зовнішність. Постійно за ним доглядайте. Ваше життя наповниться безмежними можливостями для успіху та щастя.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Паж жезлів"
Досягайте того, чого прагнете. У стосунках сміливо просувайтеся вперед. На роботі контролюйте свої емоції.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Місяць"
Ставтеся до своїх невдач, як до можливостей вчитися та розвиватися. На роботі не дозволяйте страхам стримувати вас.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Самітник"
Відповідайте власним очікуванням, а не бажанням інших. Будьте вдячні за все, що маєте. На роботі вчіться на своїх помилках.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Маг"
Ваше тіло прагне турботи про здоров'я, а розум чистий. Заспокойте свою душу у стосунках. Ви гідні поваги на роботі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Зірка"
Ви сповнені натхненням. У стосунках прагніть більшого. На роботі сміливо рухайтеся уперед.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сонце"
Ви сповнені натхненням і хорошими ідеями. На роботі досягайте того, чого ви прагнете. На роботі контролюйте власні дії та стан.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Башта"
Ставтеся до своїх невдач, як до можливостей. На роботі вчіться та розвивайтеся. У стосунках не дозволяйте страхам стримувати вас.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Справедливість"
Відповідайте власним бажанням, а не очікуванням інших. У стосунках будьте вдячні за все, що маєте. На роботі навчіться себе прощати за помилки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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