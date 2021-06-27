Гороскоп на 27 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 27 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Таро допомагають нам краще зрозуміти себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 червня 2021 року розповідає, що Овнам - час замислитися над майбутнім, а Близнятам - час владнати конфлікти.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Самітник"

Час замислитися над майбутнім. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - відпустку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар кубків"

Працюйте над почуттями. У любові прагніть більшого. У робочих справах надихайтеся позитивними емоціями.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король мечів"

Замисліться над власним розвитком. У стосунках - час владнати конфлікти. На роботі опановуйте нові навички.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка кубків"

Не забувайте про дружбу. У любові працюйте над товариськими стосунками. А на роботі шукайте однодумців.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У любові не варто стримуватися. У роботі заплануйте рух вперед.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ваша основна зброя. У стосунках не варто робити боляче другій половинці. А роботі пробивайте шлях розумом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у кохання. У стосунках додайте драйву. На роботі прислухайтеся до підказок серця.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках приховайте почуття. На роботі очікуйте нових викликів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не заганяйте себе у рамках. У любові працюйте над почуттями. На роботі будуть випробування.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи покращуються. У любові здобувайте нові висоти. На роботі розпочніть новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Сім'я - це не лише побут. Не спихайте все на другу половинку. На роботі вас можуть образити.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Все буде добре. Просто усвідомте це у стосунках. У русі кар'єрними сходами дійте активніше.

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