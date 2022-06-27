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Гороскоп на 27 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 27 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: Pexels

Карти Таро дарують впевненість у своїх діях.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 липня 2021 року розповідає, що Овнам буде важкувато, а Близнятам - час розібратися з фінансами. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 липня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

©

Буде важкувато. У стосунках остерігайтеся нечесних людей. На роботі не проявляйте емоцій. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка мечів"

©

Не думайте, що побут - це найважливіша частина вашого життя. У розв'язанні робочих питань допомагайте іншим. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

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Час розібратися з фінансами. У стосунках помізкуйте над накопичення грошей разом. Обирайте фінансово позитивний варіант роботи. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Імператор"

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Будьте розважливими. У любові проявіть характер. На роботі будьте впевнені у результатах. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка кубків"

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Вас чекають розчарування. У стосунках можлива гіркота втрати. У русі кар'єрними сходами зробіть перерву. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

©

Все змінюється на ваших очах. У любові дивіться під ноги, щоб боляче не впасти. На роботі замисліться над іншими варіантами заробітку. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король пентаклів"

©

Фінансова ситуація має покращити. У стосунках зверніть увагу на фінанси. На роботі спробуйте новий проєкт.  

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви - шалена енергія. Розвивайте стосунки. У робочих моментах проявіть ентузіазм. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз кубків"

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Унормуйте ваші емоції. У стосунках надмірний вияв почуттів може вам зараз нашкодити. А у робочих моментах сконцентруйтеся на власних емоціях. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка мечів"

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Візьміть паузу. У любові зрозумійте, що ви хочете насправді. У робочих питаннях варто проявити більший професіоналізм. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Імператриця"

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Очікуйте на результати. У стосунках замисліться, що ви хочете від них далі. А на роботі завершіть проєкт, який ви розпочали. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

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Працюйте гідно та отримаєте результат. У любові ви заслуговуєте на краще. У робочих питаннях залучайте однодумців. 

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