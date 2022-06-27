Гороскоп на 27 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дарують впевненість у своїх діях.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 липня 2021 року розповідає, що Овнам буде важкувато, а Близнятам - час розібратися з фінансами.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 липня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Буде важкувато. У стосунках остерігайтеся нечесних людей. На роботі не проявляйте емоцій.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Шістка мечів"
Не думайте, що побут - це найважливіша частина вашого життя. У розв'язанні робочих питань допомагайте іншим.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Час розібратися з фінансами. У стосунках помізкуйте над накопичення грошей разом. Обирайте фінансово позитивний варіант роботи.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Імператор"
Будьте розважливими. У любові проявіть характер. На роботі будьте впевнені у результатах.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Вас чекають розчарування. У стосунках можлива гіркота втрати. У русі кар'єрними сходами зробіть перерву.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Башта"
Все змінюється на ваших очах. У любові дивіться під ноги, щоб боляче не впасти. На роботі замисліться над іншими варіантами заробітку.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король пентаклів"
Фінансова ситуація має покращити. У стосунках зверніть увагу на фінанси. На роботі спробуйте новий проєкт.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз жезлів"
Ви - шалена енергія. Розвивайте стосунки. У робочих моментах проявіть ентузіазм.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз кубків"
Унормуйте ваші емоції. У стосунках надмірний вияв почуттів може вам зараз нашкодити. А у робочих моментах сконцентруйтеся на власних емоціях.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Візьміть паузу. У любові зрозумійте, що ви хочете насправді. У робочих питаннях варто проявити більший професіоналізм.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Імператриця"
Очікуйте на результати. У стосунках замисліться, що ви хочете від них далі. А на роботі завершіть проєкт, який ви розпочали.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Працюйте гідно та отримаєте результат. У любові ви заслуговуєте на краще. У робочих питаннях залучайте однодумців.