Гороскоп на 27 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, що робити далі у складні часи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 грудня 2022 року розповідає, що Левам не варто довіряти своїм страхам, а Скорпіонам слід любити своє тіло.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 грудня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператор"

Ви сповнені натхненням та хорошими ідеями. Насолодіться стосунками сьогодні. На роботі краще перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. Досягайте того, чого прагнете. У стосунках обирайте гідний варіант.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сила"

Контролюйте свої власні дії, емоції та стан. На роботі краще зрозуміти, чого ви хочете далі. У стосунках прагніть балансу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Ставтеся до своїх невдач, як до можливості вчитися та розвиватися. На роботі варто покращити свій моральний стан, а у стосунках знайдіть спокій.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка мечів"

Не дозволяйте страхам стримувати вас. Відповідайте власним очікуванням, а не очікуванням інших. На роботі будьте вдячні за все, чого ви досягнули.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Прощайте себе та вчіться на своїх помилках. На роботі поважайте свої межі та просіть інших їх дотримуватися.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Маг"

Всесвіт дуже щедрий, тому з вдячністю приймайте його дари у стосунках. На роботі наповніть ваше життя можливостями та успіху та щастя.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Імператриця"

Любіть своє тіло та зовнішність. У стосунках доглядайте другу половинку. На роботі замисліться про розвиток.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Верховна жриця"

Відпускайте минуле і живіть сьогоденням. Не засуджуйте ні себе, ні інших на роботі. У стосунках дійте активніше.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева кубків"

Будьте прекрасними - і зсередини, і ззовні. На роботі досягайте результату. У стосунках додайте пристрасного сексу.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

Ставтеся до власного тіла з любов'ю і турботою. У стосунках ви гідні любові та поваги. На роботі заспокойте свій розум.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Ієрофант"

Знайдіть баланс всередині себе. У стосунках шукайте міцну опору. На роботі укладайте вдалі договори.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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