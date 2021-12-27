Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу дізнатися більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 грудня 2021 року розповідає, що Левам не варто довіряти своїм страхам, а Скорпіонам слід любити своє тіло.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператор"

Ви сповнені натхненням та хорошими ідеями. Насолодіться стосунками сьогодні. На роботі краще перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. Досягайте того, чого прагнете. У стосунках обирайте гідний варіант.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сила"

Контролюйте свої власні дії, емоції та стан. На роботі краще зрозуміти, чого ви хочете далі. У стосунках прагніть балансу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Ставтеся до своїх невдач, як до можливості вчитися та розвиватися. На роботі варто покращити свій моральний стан, а у стосунках знайдіть спокій.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка мечів"

Не дозволяйте страхам стримувати вас. Відповідайте власним очікуванням, а не очікуванням інших. На роботі будьте вдячні за все, чого ви досягнули.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Прощайте себе та вчіться на своїх помилках. На роботі поважайте свої межі та просіть інших їх дотримуватися.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Маг"

Всесвіт дуже щедрий, тому з вдячністю приймайте його дари у стосунках. На роботі наповніть ваше життя можливостями та успіху та щастя.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Імператриця"

Любіть своє тіло та зовнішність. У стосунках доглядайте другу половинку. На роботі замисліться про розвиток.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Верховна жриця"

Відпускайте минуле і живіть сьогоденням. Не засуджуйте ні себе, ні інших на роботі. У стосунках дійте активніше.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева кубків"

Будьте прекрасними - і зсередини, і ззовні. На роботі досягайте результату. У стосунках додайте пристрасного сексу.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

Ставтеся до власного тіла з любов'ю і турботою. У стосунках ви гідні любові та поваги. На роботі заспокойте свій розум.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Ієрофант"

Знайдіть баланс всередині себе. У стосунках шукайте міцну опору. На роботі укладайте вдалі договори.

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