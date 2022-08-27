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Гороскоп на 27 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Дата публікації
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582
Час на прочитання
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Гороскоп на 27 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають доступ до відповідей всесвіту.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 серпня 2022 року розповідає, що Рибам треба пам'ятати, що все змінюється, а Тільцям - прагнути більшого. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка мечів"

©

Буде важко. У стосунках не ображайте другу половинку. Зробіть паузу в роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж мечів"

©

Інтелект - ось ваша основна зброя.  У коханні прагніть більшого. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

©

Гідно працюйте та отримаєте результат. Заплануйте щось хороше на цей день. На роботі насолодіться відпочинком. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Ви досягнули чимало. Тому сьогодні потрібно розслабитися. На роботі не очікуйте нових викликів. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева мечів"

©

Захищайте свої позиції. У коханні закрийте ваше серце. Помізкуйте над викликами на роботі. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колісниця"

©

Рухайтеся вперед. Вирушайте у подорож з другою половинкою. На роботі зараз все складається якнайкраще. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

©

Час виходити на нових рівень. У стосунках очікуйте приємних сюрпризів. А на роботі - підвищення.  

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король кубків"

©

Працюйте над почуттями. У коханні дозвольте собі більше. На роботі час зрозуміти, що робити далі. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка кубків"

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Насолоджуйтеся усім. У стосунках цінуйте те, що маєте. На роботі - все чудово. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Коханці"

©

Шукайте дружнє плече. У стосунках не забувайте про дружбу. Шукайте однодумців на роботі. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка пентаклів"

©

Освойте щось нове. У любові варто працювати над почуттями. На роботі не забувайте вчитися. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

©

Все змінюється. Пам'ятайте, що стосунки можна втратити. На роботі - дивіться під ноги. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
582
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