Гороскоп на 27 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 січня 2023 року розповідає, що Овнам слід замислитися про партнерство, а у Близнят розпочинається щасливий період.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час замислитися про партнерство. У стосунках перейдіть на новий рівень. Шукайте однодумців на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка кубків"

У стосунках шукайте дружбу. А в дружбі прагніть любові. Долучіть друзів до спільної справи.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

Починається щасливий період. Шукайте гармонію у коханні. А бізнес налагодиться.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках оберіть лише один шлях, а у робочих питаннях - один вектор руху.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся вперед і вперед. У коханні очікуйте приємних сюрпризів, а на роботі — легких перемог.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж кубків"

Прислухайтеся до голосу серця. У стосунках довіряйте своїй інтуїції. Додайте почуттів на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Розум — ваша основа.У любові обирайте розумний варіант розвитку подій. Проявіть інтелект у русі кар'єрними сходами.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Двійка пентаклів"

Баланс — ось про що зараз треба піклуватися. У любові шукайте гармонію, а на роботі не переливайте з пустого в порожнє.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

Це карта, яку хочуть побачити всі. У стосунках сьогодні можна розчинитися в любові. А на роботі шукайте партнерів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, як діяти. У стосунках може бути боляче. А на роботі нові здобутки доведеться отримувати розумом-мечем.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться захищати своє. У коханні бийтеся за любов. А на роботі відстоюйте свою позицію.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Попереду — труднощі. Закрийте своє серце від болю у стосунках. А в робочих моментах доведеться заощаджувати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

Читайте також:

Особистий новий рік: астрологічний прогноз для Володимира Зеленського