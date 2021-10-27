Гороскоп на 27 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють зрозуміти власний життєвий шлях.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 жовтня 2021 року розповідає, що Рибам слід діяти активніше, а Близнятам - не забувати про зрілий егоїзм.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Працюйте і результат - не забариться. У стосунках варто гармонійно розвиватися. На роботі будьте ініціативними.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар мечів"
Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках добивайтеся свої цілі. На роботі уникайте проблем.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Двійка кубків"
Не забувайте про зрілий егоїзм. На роботі шукайте однодумців, а у стосунках - порозуміння.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Король кубків"
Працюйте над власними почуттями. На роботі продемонструйте силу. А у стосунках - пристрасть.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Спробуйте щось нове. У стосунках не ображайте одне одного. На роботі сміливо рухайтеся вперед кар'єрними сходами.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде важко піднятися. Шукайте резерв сил. На роботі очікуйте на випробування.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Туз кубків"
У стосунки потрібно додати більше пристрасті. А на роботі - емоційності. Рухайтеся вперед щосили, але не забувайте розслаблятися.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз мечів"
Проявіть інтелектуальну складову. На роботі проявіть професіоналізм, а в стосунках - силу духу.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Шістка мечів"
Не робіть боляче своєму партнеру. На роботі остерігайтеся ворогів. У стосунках сховайте свої почуття.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все змінюється. У стосунках дійте на випередження. На роботі шукайте підтримку.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Трійка кубків"
Працюйте над розвитком душі. У стосунках насолоджуйтеся тим, що ви маєте. На роботі дійте активно.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Все гаразд. Ви досягнули успіху у всіх сферах. Тому потрібно діяти активніше.
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