Гороскоп на 28 березня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 28 березня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро заспокоюють у важкі хвилини життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 березня 2022 року розповідає, що Ракам варто продемонструвати силу, а перед Терезами відкривається цілий світ.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 березня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Спробуйте розпочати щось нове. Перегляньте фінансові плани з другою половинкою. Розпочніть новий проєкт на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Ви успішно розвиваєтеся. Час відпочити з коханим або коханою. А на роботі візьміть відгул.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Колісниця"

Все змінюється. У стосунках не виключені зміни. Оберіть новий шлях у робочих питаннях.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте силу. У коханні покажіть характер. А у розв’язанні робочих питань покажіть свою вправність.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Зміни - тільки на краще. У стосунках використайте зміни, щоб поліпшити стосунки. У роботі не опирайтеся змінам.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева жезлів"

Продемонструйте азарт. У кохання варто додати пристрасті. Дійте активніше на роботі.

Також читайте У Біблії знайшли фрагмент про Україну та Росію: про що йдеться у священному тексті

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Цілий світ відкривається перед вами. Сміливо дійте у стосунках. Додайте нової іскри у робочі моменти.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не варто думати, що проблеми є лише у вас. У стосунках знайдіть причину ваших проблем. Додайте жару у русі кар’єрними сходами.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П’ятірка кубків"

Обирайте один варіант. У стосунках не женіться за всім і одразу. А на роботі потрібно щось змінювати, бо вас не дооцінюють.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що потрібно робити, але усіляко уникаєте цього. Сміливо дійте у стосунках, хоча може бути боляче. Навчіться довіряти колегам на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

Будуйте мости. У стосунках варто не лише спати разом, але й дружити. На роботі все складається якнайкраще.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках вирішіть, що ви нарешті хочете. Додайте емоцій у розв'язанні робочих питань.

Читайте також:

Як проявляють себе у стосунках представники різних знаків зодіаку – Астрологічний прогноз