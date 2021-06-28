Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють більше дізнатися про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 червня 2021 року розповідає, що Терезам варто прагнути до гармонії, а у Дів настає хороший період для укладання договорів.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Зрозумійте, що треба нести далі, а що - залишити. У стосунках може бути боляче. На роботі очікуйте гіркоти від втрат.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант в землю. У коханні варто працювати над якимось проєктом разом. У робочих питаннях допоможе чітке планування.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Башта"

Все буде знищене вогнем змін. У любові варто стиснути зуби. У русі кар’єрними сходами все може розбитися вщент.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від можливостей, які пропонує вам життя. У стосунках не відганяйте від себе партнера. У робочих питаннях знайдіть емоційних однодумців.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Настав час заощаджувати. У коханні час економити. А на роботі треба шукати фінансову подушку.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший час для укладання договорів. У любові настав період вийти на новий рівень. Досягайте нових вершин на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Світ"

Потрібно гармонізувати свої почуття та відчуття. У стосунках розкрийте серце ширше. А на роботі прагніть спокою.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде боляче. У стосунках вам можуть розбити серце. З рухом кар’єрними сходами краще трішки зачекати.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король пентаклів"

Прислухайтеся до порад мудрого і старшого чоловіка як в стосунках, так і в коханні.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на зміни. У стосунках настав час шукати нове кохання. На роботі будуть несподіванки.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Маг"

Ви досягнули успіху. У коханні знайдіть баланс між інтелектуальним і емоціями. На роботі варто бути активним.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час відсвяткувати маленькі перемоги. Влаштуйте невеличку вечірку для друзів, коханих та колег.

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