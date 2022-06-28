Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають підтримку у буремні часи.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 червня 2022 року розповідає, що Козороги можуть розчинитися у коханні, а Левам варто опанувати їхню силу.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Постійно рухайтеся вперед. У стосунках працюйте над розвитком. У розв'язанні робочих ситуацій проявіть активність.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Остерігайтеся проблем. У коханні буде боляче. А на роботі очікуйте нових викликів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка мечів"
Не загрузайте у побуті. У любові не перекладайте все на плечі другої половинки. У кар'єрі розраховуйте тільки на себе.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Будьте розважливими. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої жінки. На роботі замисліться над новим фінансовим проєктом.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Імператор"
Опануйте свою силу. У стосунках продемонструйте характер. У русі кар'єрними сходами варто не зупинятися.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Ви можете розчаруватися у власних переконаннях. У любові вас може заполонити гіркота втрати. На роботі остерігайтеся ворогів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Башта"
Пам'ятайте про те, що все змінюється. У стосунках будьте обережними. На роботі краще візьміть відгул.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король пентаклів"
Справи мають покращитися. У стосунках оберіть ціль і почніть відкладати кошти разом. На роботі вимагайте премію.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз жезлів"
Покажіть вашу енергію. У ліжку спробуйте щось нове. А на роботі продемонструйте професійність.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз кубків"
Розчиніться у коханні. У стосунках прагніть більшого. А на роботі можете увімкнути емоції.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Четвірка мечів"
Вам потрібний перепочинок. У стосунках — підіть на побачення. А на роботі варто піти у відпустку.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Імператриця"
Працюйте далі та отримаєте хороший результат. Стосунки можуть принести плоди. На роботі проявіть професіоналізм.
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