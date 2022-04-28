Гороскоп на 28 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 28 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дарують натхнення.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 квітня 2022 року розповідає, що Левам варто відкрити серце, а Ракам може бути боляче.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 квітня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Потрібно взяти паузу. Влаштуйте романтичне побачення з коханим. А на роботі скористайтеся відгулом.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках навчіться довіряти одне одному. А у робочих питаннях з’ясуйте чи вас не обманюють.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Зірка"

Попереду — позитивні зміни. Йдіть разом з другою половинкою до обраної мети. У русі кар’єрними сходами не варто зупинятися.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Може бути боляче. У коханні може з’явитися неприємна правда. На роботі остерігайтеся проблем.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева кубків"

Відкрийте серце. У любові прислухайтеся до голосу серця. У вирішені робочих викликів довіряйте інтуїції.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. Не перевертайте ваші стосунки з ніг на голову. У роботі настає нестабільний період.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Страшний суд"

Пам’ятайте, що за все у цьому житті доведеться платити. У стосунках пригадайте свої «грішки». А на роботі не піддавайтеся на провокації.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка кубків"

Час пригадати минуле і використати його уроки. Що дали вам минулі стосунки? Як вони впливають на нинішню роботу?

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка мечів"

Остерігайтеся проблем. У стосунках можливі втрати. На роботі перевірте усе.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важкувато. У любові не завдавайте ран одне одному. У робочих питаннях краще затягнути пояси.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Вчитися ніколи не пізно. Відвідайте разом якісь навчальні курси. На роботі опануйте нові навички.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час насолоджуватися. Сходіть кудись з другою половинкою. А на роботі влаштуйте вечірку.

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