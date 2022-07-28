Гороскоп на 28 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають впевненість у собі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 липня 2022 року розповідає, що Дівам слід шукати партнерів, а Терезам потрібно проявити силу.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж мечів"
Попереду - випробування, але ви впораєтеся. У стосунках не варто ображати партнера. Дійте активно на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Буде важко. У коханні можливі образи одне на одного. На роботі краще мати запаси фінансів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сімка кубків"
Визначтеся з тим, що ви хочете. У любові не шукайте пригод. На роботі не розповідайте про свої емоції.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Іноді варто брати паузу. У стосунках приховайте ваші почуття. У русі кар'єрними сходами краще зробити перерву.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Король кубків"
Почуття не дають вас спокою. У коханні дослухайтеся до мудрої поради. Дійте активно на роботі.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте партнерів. У стосунках шукайте не лише партнера чи партнерку, але й однодумця. На роботі не варто одразу братися за великий проєкт.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Сила"
Дійте та перемагайте. У стосунках продемонструйте характер. А у робочих питаннях настав час для професіоналізму.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Шукайте партнерів. У стосунках дійте "з вогником". На роботі настав хороший час, щоб продемонструвати проактивність.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Закохані"
Ви маєте зробити вибір, тому пам'ятайте про наслідки. У стосунках додайте вогню. А на роботі шукайте партнерів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка кубків"
Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках очікуйте покращення. А на роботі не варто розповідати про стосунки.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Закохані"
У русі одне до одного сподівайтеся на краще. Розчиніться у коханні. На роботі потрібно буде зробити вибір.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити, але не хочете діяти. У коханні може бути боляче. Доведіть, що маєте силу на роботі.
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