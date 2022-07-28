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Гороскоп на 28 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 28 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають впевненість у собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 липня 2022 року розповідає, що Дівам слід шукати партнерів, а Терезам потрібно проявити силу. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж мечів"

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Попереду - випробування, але ви впораєтеся. У стосунках не варто ображати партнера. Дійте активно на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

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Буде важко. У коханні можливі образи одне на одного. На роботі краще мати запаси фінансів. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка кубків"

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Визначтеся з тим, що ви хочете. У любові не шукайте пригод. На роботі не розповідайте про свої емоції. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка мечів"

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Іноді варто брати паузу. У стосунках приховайте ваші почуття. У русі кар'єрними сходами краще зробити перерву. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король кубків"

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Почуття не дають вас спокою. У коханні дослухайтеся до мудрої поради. Дійте активно на роботі. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка кубків"

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Шукайте партнерів. У стосунках шукайте не лише партнера чи партнерку, але й однодумця. На роботі не варто одразу братися за великий проєкт. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сила"

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Дійте та перемагайте. У стосунках продемонструйте характер. А у робочих питаннях настав час для професіоналізму. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка жезлів"

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Шукайте партнерів. У стосунках дійте "з вогником". На роботі настав хороший час, щоб продемонструвати проактивність. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

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Ви маєте зробити вибір, тому пам'ятайте про наслідки. У стосунках додайте вогню. А на роботі шукайте партнерів. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка кубків"

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Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках очікуйте покращення. А на роботі не варто розповідати про стосунки. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

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У русі одне до одного сподівайтеся на краще. Розчиніться у коханні. На роботі потрібно буде зробити вибір.  

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка мечів"

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Ви знаєте, що робити, але не хочете діяти. У коханні може бути боляче. Доведіть, що маєте силу на роботі. 

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