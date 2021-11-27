Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро підказують, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 листопада 2021 року розповідає, що Дівам слід помізкувати над запасними варіантами на роботі, а Стрільцям - працювати над почуттями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Не витрачайте зайвих коштів. У стосунках варто зрозуміти, до якої мети ви прагнете. На роботі знайдіть більше сил для розвитку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно заспокоїтися і рухатися вперед. У стосунках вам потрібно перепочити. А на роботі - взяти відпустку.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі проблем самі. На роботі уникайте конфліктів. А у стосунках - нових викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка мечів"

Очікуйте на біль. У стосунках спробуйте захистити своє серце. А на роботі остерігайтеся нових викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева мечів"

Щосили захищайте свої позиції. У любові дійте обережно. На роботі проявіть інтелектуальну складову.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

Все може знищитися дощенту. Але на новому фундаментів у стосунках легше будувати. На роботі шукайте запасний варіант.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Справедливість"

Годі переливати з пустого в порожнє. У стосунках дійте розумно. На роботі збалансуйте емоції та почуття.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева жезлів"

Додайте пристрасті. На роботі проявіть силу. А у стосунках займіться шаленим сексом.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "'Паж кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі прислухайтеся до голосу серця.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо вирушайте до своєї мети. На роботі додайте енергійності. У стосунках потрібно більше витримки.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Імператор"

Покажіть, що вам можна довіряти. У стосунках спробуйте трішки розслабитися. На роботі продемонструйте впевненість.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператриця"

Розквіт вас супроводжує. У стосунках потрібно вийти на новий рівень. На роботі запропонуйте новий проєкт.

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