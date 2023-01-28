Гороскоп на 28 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють краще себе пізнати.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 січня 2023 року розповідає, що Близнятам треба знайти людей, які їм допомагатимуть, а Овнам - ширше розкрити своє серце.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар кубків"

Розкрийте своє серце ширше. У стосунках йдіть назустріч одне одному. На роботі знайдіть однодумців.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У коханні урівноважте ваші почуття. А на роботі оминайте юридичних проблем.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Ієрофант"

Знайдіть людей, які вам допомагатимуть. У любові варто вийти на новий рівень. А роботу варто узаконити.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках не відганяйте від себе партнера. У русі кар'єрними сходами краще зробити паузу.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Настав час заощаджувати. У стосунках пройдіть перевірку коштами. А у розв'язання кар'єрних питань не витрачайте марно кошти.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, куди рухатися, але боїтеся цього. У стосунках буде боляче. На роботі не створюйте собі проблем.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Світ"

Знайдіть точку опори. Розчиніться в любові. У робочих питаннях знайдіть тверезомислячих колег.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева мечів"

Захищайтеся від нападок. У стосунках закрийте своє серце. На роботі доведеться відстоювати свої позиції.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Вперед і тільки вперед. У любові підкорюйте нові вершини. А на роботі додайте драйву.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Попереду будуть кошмари. У стосунках буде боляче. А на роботі настане неспокійний період.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Не знищуйте свої стосунки побутом. Краще знайдіть когось у поміч. А на роботі не мийте за всіх чашки.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Відкривайте нові горизонти. У стосунках відкривайте нові грані. А на роботі візьміться за новий проєкт.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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