Гороскоп на 28 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 28 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають мінімальну впевненість у завтрашньому дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 червня 2022 року розповідає, що Близнятам слід шукати гармонію, а Левам насолоджуватися тим, що вони мають.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Переставайте витрачати гроші наліво та направо. У стосунках знайдіть баланс, а у виборчих справах - «золоту середину».

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший час для розв’язання юридичних проблем. Стосунки краще узаконити. На роботі виконуйте все чітко.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Світ"

З’єднайте емоції та раціональне всередині себе. У стосунках шукайте гармонію. У русі кар’єрними сходами все вдасться.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що треба робити, проте у стосунках ховаєте очі, а на роботі не наважуєтеся на перший крок.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У коханні перевірте другу половинку на бажання грошей. Знайдіть грошовиту роботу.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на зміни. У стосунках все може змінитися. А на роботі остерігайтеся різких кроків.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Маг"

Вам усе до снаги. У коханні розкрийте свій потенціал. А на роботі проявіть лідерські якості.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках частіше ходіть на побачення. На роботі влаштуйте корпоратив.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Імператриця"

Полюбіть себе. У коханні розкрийте ваше серце. Довіряйте інтуїції на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев’ятка мечів"

Стисніть зуби. У стосунках буде багато болю. На роботі очікуйте нових викликів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Вперед і тільки вперед. У стосунках проявіть активність. А на роботі пропонуйте нові проєкти.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева жезлів"

Опирайтеся. У стосунках проявіть характер, а на роботі інтелектуальну складову.

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