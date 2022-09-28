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Гороскоп на 28 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 28 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро допомагають заспокоїтися у важкі моменти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 вересня 2022 року розповідає, що Овнам потрібно перепочити, а Дівам - не боятися робити перший крок. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич. 

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках варто розслабитися. А на роботі - узяти відгул. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонію. У стосунках збалансуйте почуття та розум. На роботі знайдіть людей, яким ви довіряєте. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рух вперед. У стосунках не варто зупинитися. На роботі слід зайняти проактивну позицію. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховний жрець"

Перевіряйте документи. У стосунках час вийти на новий рівень. У робочих моментах час уповільнитися. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не варто сумувати. У стосунках може бути боляче, але ситуація налагодиться. Не поспішайте на роботі. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. На роботі розпочніть новий проєкт. У стосунках сподівайтеся на зміни. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. На роботі варто краще діяти. У стосунках оберіть спільну ціль для руху вперед. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не беріть на себе більше, ніж зможете донести. У стосунках потрібно налагоджувати комунікацію. На роботі шукайте партнерів. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка мечів"

Будьте уважними, щоб вас не обманули. На роботі остерігайтеся ворогів. У стосунках вас можуть образити. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся зроби перший крок. На роботі очікуйте випробувань, а на роботі - викликів. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація значно покращується. У любові насолоджуйтеся почуттями. А на роботі пожинайте плоди успіху. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Відкривайте нові горизонти. У стосунках відкривайте щось нове. На роботі дійте активніше. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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