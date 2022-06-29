Гороскоп на 29 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 29 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки для життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 червня 2022 року розповідає, що Дівам варто остерігатися прихованого, а у Тельців попереду нові відкриття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 червня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева жезлів"

Продемонструйте внутрішню енергію зовні. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі — впевнено рухайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові відкриття. Виберіть одну ціль у ваших стосунках. У розв'язанні робочих питань шукайте однодумців.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Можлива гіркота втрати. У стосунках буде боляче. На роботі сховайте своє серце від ворогів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Вас оточують проблеми. У любові вам можуть розбити серце. На роботі буде важко, тому шукайте запасний варіант.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - дуже багато спокус. У стосунках вирішуйте чи варто їм піддатися. У русі кар'єрними сходами спокуси можуть стати перешкодами.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Місяць"

Приховане роками може вилізти на поверхню. У стосунках бійтеся комплексів. Дійти обережно на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Зірка"

Справи покращуються. У стосунках рухайтеся разом до спільної мети. На роботі заплануйте щось нове.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду — нові перемоги. У любові щастя заповнить вас. Проявіть професіоналізм на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж кубків"

Розкрийте ваше серце. Додайте більше емоцій у стосунки. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс. У стосунках урівноважте ваші емоції та раціональність. У робочих питаннях шукайте золоту середину.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви самі створюєте собі проблеми. Не провокуйте сварки з другою половиною. У робочих моментах можливі конфлікти.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король кубків"

Слухайте себе. У відносинах прислухайтеся до внутрішнього голосу, а на роботі варто дослухатися до інтуїції.

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