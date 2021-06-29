Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають зрозуміти свою тему.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 червня 2021 року розповідає, що Близнятам слід шукати гармонію, а Левам насолоджуватися тим, що вони мають.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Переставайте витрачати гроші наліво та направо. У стосунках знайдіть баланс, а у виборчих справах - «золоту середину».
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Ієрофант"
Хороший час для розв’язання юридичних проблем. Стосунки краще узаконити. На роботі виконуйте все чітко.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Світ"
З’єднайте емоції та раціональне всередині себе. У стосунках шукайте гармонію. У русі кар’єрними сходами все вдасться.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що треба робити, проте у стосунках ховаєте очі, а на роботі не наважуєтеся на перший крок.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Король пентаклів"
Насолоджуйтеся тим, що маєте. У коханні перевірте другу половинку на бажання грошей. Знайдіть грошовиту роботу.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Смерть"
Очікуйте на зміни. У стосунках все може змінитися. А на роботі остерігайтеся різких кроків.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Маг"
Вам усе до снаги. У коханні розкрийте свій потенціал. А на роботі проявіть лідерські якості.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка кубків"
Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках частіше ходіть на побачення. На роботі влаштуйте корпоратив.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Імператриця"
Полюбіть себе. У коханні розкрийте ваше серце. Довіряйте інтуїції на роботі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дев’ятка мечів"
Стисніть зуби. У стосунках буде багато болю. На роботі очікуйте нових викликів.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Вперед і тільки вперед. У стосунках проявіть активність. А на роботі пропонуйте нові проєкти.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Королева жезлів"
Опирайтеся. У стосунках проявіть характер, а на роботі інтелектуальну складову.
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