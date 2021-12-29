Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають нам зрозуміти, що ми хочемо насправді.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 грудня 2021 року розповідає, що Скорпіонам варто очікувати змін, а у Терезів настав час для розвитку.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках не варто мати кілька цілей. На роботі оберіть одну мету.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - насолоджуйтеся новорічним відпочинком.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках придивіться уважніше до партнера чи партнерки. На роботі не навантажуйте себе занадто сильно.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

Попереду вас очікують спокуси. У стосунках вирішуйте, чи варто їм піддатися. А на роботі їх краще уникати.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Ваші перемоги близько. У любові дійте рішуче. А на роботі не стримайте творчих поривів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках замисліться, що і як ви робите. На роботі розглядайте кілька варіантів розвитку подій.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператриця"

Час для розвитку настав. У стосунках час вийти на нових рівень. А на роботі прагніть розпочати новий проєкт.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Башта"

Все змінюється. У стосунках вам можуть зробити боляче. А на роботі слід потурбуватися про міцний фундамент.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся вперед. Додайте сміливості у стосунках. На роботі не бійтеся перешкод.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, як треба діяти, але боїтеся зробити перший крок. У коханні захищайте своє серце. На роботі вас можуть образити.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж жезлів"

Інтелект - ваша сильна сторона. У стосунках проявіть інтелектуальний складник, а на роботі - професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Працюйте над новими здобутками. У стосунках очікуйте більшого. На роботі сміливо дійте, попри виклики.

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