Гороскоп на 29 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 серпня 2022 року розповідає, що Овнам - час замислитися над майбутнім, а Близнятам - час владнати конфлікти.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Самітник"

Час замислитися над майбутнім. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - відпустку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар кубків"

Працюйте над почуттями. У любові прагніть більшого. У робочих справах надихайтеся позитивними емоціями.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король мечів"

Замисліться над власним розвитком. У стосунках - час владнати конфлікти. На роботі опановуйте нові навички.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка кубків"

Не забувайте про дружбу. У любові працюйте над товариськими стосунками. А на роботі шукайте однодумців.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У любові не варто стримуватися. У роботі заплануйте рух вперед.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ваша основна зброя. У стосунках не варто робити боляче другій половинці. А роботі пробивайте шлях розумом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у кохання. У стосунках додайте драйву. На роботі прислухайтеся до підказок серця.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках приховайте почуття. На роботі очікуйте нових викликів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не заганяйте себе у рамках. У любові працюйте над почуттями. На роботі будуть випробування.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи покращуються. У любові здобувайте нові висоти. На роботі розпочніть новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Сім'я - це не лише побут. Не спихайте все на другу половинку. На роботі вас можуть образити.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Все буде добре. Просто усвідомте це у стосунках. У русі кар'єрними сходами дійте активніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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