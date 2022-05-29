Гороскоп на 29 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 29 травня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають опору у житті.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 травня 2022 року розповідає, що Козерогам слід довіряти інтуїції, а Ракам слід остерігатися власних комплексів.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 травня 2022 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П’ятірка кубків"

Ви відчуєте гіркоту втрати. У стосунках з’ясуйте чи є у вас сили їх продовжувати. А на роботі остерігайтеся проблем від колег.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде боляче, але ви зможете піднятися. У коханні все може знищитися. А у робочих питаннях варто бути обережним.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Диявол"

Настає час спокус. У любові піддайтеся їм. А на роботі варто уникати підступних людей.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках остерігайтеся власних комплексів. А у розв’язанні робочих питань прислухайтеся до внутрішнього голосу.

ЛЕВ (22 липня-23 серпня)

Карта дня "Зірка"

Небеса вам допоможуть. У любові сконцентруйтеся на позитиві, а на роботі чекайте неочікуваної допомоги.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев’ятка жезлів"

Не заганяйте самі себе у проблеми. У стосунках не варто сваритися. На роботі не відгороджуйтеся від всіх.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте ваше серце. У стосунках дослухайтеся до поради старшого чоловіка. У русі кар’єрними сходами довіряйте інтуїції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка кубків"

Ваше серце може розбитися. У коханні може з’явитися хтось третій. Уникайте проблем на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не створюйте собі самі проблем. У стосунках не варто сваритися, а на роботі провокувати конфлікт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Верховна жриця"

Довіряйте своїй інтуїції. У любові відкрийте серце назустріч почуттям. У роботі дійте за покликом серця.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Самітник"

Час для філософських роздумів настав. У коханні варто зробити перерву, а на роботі піти у відпустку.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви - вогонь. Опануйте кілька нових сексуальних вмінь у ліжку. А на роботі проявіть активність.

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