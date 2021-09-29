Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають нам змогу зрозуміти, що ми хочемо далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 вересня 2021 року розповідає, що Стрільцям час виходити на новий рівень, а Близнят очікують проблеми.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Ви втомилися. У стосунках слід зрозуміти, чого ви прагнете далі. На роботі час перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Зірка"

Справи покращаться. У стосунках спробуйте обговорити ваші проблеми. У русі кар'єрними сходами час обрати відповідну ціль.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Вас роздирають проблеми. У стосунках буде важко. На роботі очікуйте нових викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж кубків"

Працюйте над своїми почуттями. У любові прагніть більшого. На роботі заплануйте чудовий день.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Верховна жриця"

Прислухайтеся до своєї інтуїції. У стосунках наважтеся на прояв почуттів. У робочих справах слухайте підказки серця.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках захищайте те, що вам дороге. На роботі обороняйтеся від ворогів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся зробити перший крок. У стосунках наважтеся говорити про ваші прагнення. У русі кар'єрними сходами оберіть іншу дорогу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Остерігайте ризиків. У любові буде важко. На роботі очікуйте на перешкоди.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Ієрофант"

Час виходити на новий рівень. Стосунки мають дати нові плоди. На роботі вас гідно оцінять.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках оберіть одну ціль. На роботі не варто розриватися через завдання.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Знайдіть час для перепочинку. У любові рухайтеся до вашої мети. На роботі починайте святкувати.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Повішений"

Очікуйте на зміни. У любові прагніть більшого. На роботі дійте активніше.

Читайте також:

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання